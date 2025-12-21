پخش زنده
طرح مدیریت محلهمحور با هدف خدمترسانی به بیش از ۳۵۰ محله شهری و روستایی در نقده آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح مدیریت محلهمحور با هدف خدمترسانی به بیش از ۳۵۰ محله شهری و روستایی در نقده آغاز شد. سازوکارهای اجرای این طرح، امروز در نشست شورای اداری شهرستان نقده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این طرح که در اجلاس مجمع بسیجیان و در دل جلسه شورای اداری نقده مطرح شد، در مرحله نخست ۳۷۲ محله شهری و ۹۶ روستایی را تحت پوشش قرار میدهد.
امیر عباس جعفری فرماندار نقده، با اشاره به همکاری تنگا تنگ و بینا بینی همه دستگاههای اجرایی افزود: با طرح محلهمحور از انسجام ملی حفاظت میکنیم. این طرح به دنبال حل مشکلات همه اقشار مردم بوده و میخواهد صدای همه مردم را بشنود که در همین راستا در حال برگزاری همایش سرمایه گذاری در شهرستان هستیم تا بتوانیم پارهای از مشکلات مردم بخصوص در بخش اشتغال را حل نماییم چرا که نجابت مردم را یکبار دیگر در جنگ تحمیلی دوازده روزه دیدیم و در راستای امنیت پایدار در زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و زیر ساختی باید تلاش فراوانی را برای رضایت مندی مردم انجام دهیم.
قهرمان عیوضلو، مسئول ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه شهدای آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه شورای تحول در طرح محله بر اساس پیشرفت محله میباشد افزود: در این طرح اقشار مختلف مردم با شناسایی مشکلات و آسیبشناسی محلههای مختلف، با کمک مسئولان در مسیر حل مشکلات قدم بر میدارند؛ به عبارت دیگر، حل مشکلات مردم توسط خود آنها انجام میشود.
وی این طرح را برابر دستورات ریاست جمهوری در راستای حضور دستگاههای اداری در محلات است، تصریح کرد: رشد سریع، رفع مشکلات، شناسایی اقشار آسیب پذیر، کمک به امنیت پایدار مردمی، جهت خوب کردن حال محلات توسط خود شورای محله و کمک دستگاههای اجرایی از اهداف مهم این طرح است.
سرهنگ زوار فرمانده سپاه نقده با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و آغاز طرح محله محور از سال ۹۶، افزود:، همدلی و آسیبشناسی درست، با این رویکرد میتوان مشکلات مردم در حوزههای مختلف را حل و پایههای امنیت پایدار را محکمتر کرد.
وی افزود: نگاه بسیج، در کنار هم بودن و با هم بودن است. بسیج در واقع به دنبال تقویت انسجام ملی است و طرح محلهمحور هم در واقع برگرفته از همین تدبیر است، چرا که مردم در کنار هم برای حل مشکلات یکدیگر تلاش میکنند و در واقع مسیر مردمی عمل کردن است.
در ادامه این نشست، مسئولان نقده با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و یکپارچگی، در میان مردم بودن مسئولان و خدمت بیمنت به اقشار مختلف مردم، اظهار داشتند که بزرگترین سرمایه اجتماعی و عامل عزت و اقتدار ایران اسلامی، مردمی هستند که بارها دینشان را به انقلاب و شهدا ثابت کردهاند.
باید با تمام وجود به دنبال حل مشکلات مردم باشیم و در کنار تکمیل طرحهای نیمهکاره، برای جذب اعتبار و شروع طرحهای جدید که نیاز مردم است، تلاش کنیم. باید دست در دست هم و به صورت همهجانبه برای حل مشکل تورم و بیکاری با هم و برای هم گام برداریم.
ارائه گزارشهایی توسط دو نهاد حمایتی از قشر آسیب پذیر شهرستان نقده (کمیته امداد امام خمینی ره و اداره بهزیستی) از دیگر موضوعات و محورهای مهم این جلسه بود.