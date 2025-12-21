امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰- ۱۵:۵۲
خبرهای مرتبط

کمینه و بیشینه دمای ۳۰ آذر در چهارمحال و بختیاری

حریر برف در قامت خراسان شمالی

روند کاهشی دمای هوا در خراسان جنوبی

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جوی پایدار و مه در جنوب غرب خوزستان

پیش بینی بارش خفیف برف در این هفته همدان

پایداری هوای سرد در قزوین؛ بارش برف چهارشنبه

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش برف و باران در کشور
