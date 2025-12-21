مجموعه جدید «دزد و همسرش»، از شبکه چهار و فیلم سینمایی «منبع رمز»، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«دزد و همسرش» و «منبع رمز»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه ۴ قسمتی «دزد و همسرش»، براساس داستان واقعی یک افسر زندان، از دوشنبه اول دی، ساعت ۲۴، از شبکه چهار پخش می شود.

این مجموعه کوتاه یک درام مبتنی بر زندگینامه و جنایی، محصول ۲۰۲۲ کشور انگلستان به کارگردانی ریچارد لاکستون است.

در این فیلم که امتیار ۷ از ۱۰ را از درگاه تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) کسب کرده، مونیکا دولان، ادی مارسان و مارک استنلی به ایفای نقش پرداخته‌ا ند.

این مجموعه که براساس داستانی واقعی روایت شده، در مورد افسر زندان، جان داروین است که برای دریافت حق بیمه عمر و جلوگیری از ورشکستگی، تصمیم می‌گیرد تا با جعل مدارک، برای مرگ خود سندسازی کند.

«دزد و همسرش»، در ساعت صفر بامداد در چهار شب متوالی پخش و در ساعت‌های ۱۱ و ۱۸ همان روز تکرار می شود.

شبکه نمایش، دوشنبه شب میزبان فیلم سینمایی «منبع رمز» به کارگردانی دانکن جونز است، اثری معمایی و علمی _ تخیلی که با ساختاری متفاوت و داستانی پرکشش، مرز میان واقعیت و شبیه‌سازی را به چالش می‌کشد.

«منبع رمز»، به نویسندگی بن ریپلی، دوشنبه اول دی ساعت ۲۳، پخش می‌شود.

این فیلم با داستانی جذاب و لحظاتی سرگرم کننده، درباره سربازی است که در کالبد شخص دیگری بیدار می‌شود و در می‌یابد که او بخشی از یک برنامه تجربی دولتی است و باید در عرض ۸ دقیقه بمب گذار یک قطار شهری را پیدا کند.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جیک جیلنهال، میشل موناهن، ورا فارمیگا، جفری رایت، مایکل اردن و کاس انور را نام برد.

«منبع رمز»، با حضور در جشنواره‌های داخلی و بین المللی، موفق شد نامزد دریافت ۹ جایزه شود که در این بین، جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کرده است.

فیلم سینمایی «منبع رمز»، سه شنبه ۲ دی در ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.