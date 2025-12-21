فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی حضور دارند، گفت: امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی، تجربه‌های عملیاتی فرامنطقه‌ای و حضور مستمر در آب‌های آزاد، به یکی از بازیگران تأثیرگذار امنیت دریایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار شهرام ایرانی در گردهمایی روحانیون آجا مقیم مرکز که به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد، با اشاره به اعزام ناوگروه‌های جدید ارتش به مأموریت‌های برون‌مرزی گفت: به لطف خداوند، برکت خون شهدا، ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش عازم دریا شده‌اند و هم‌اکنون در مسیر آفریقای جنوبی هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه یکی از ناوگروه‌ها مأموریت اسکورت کشتی‌های تجاری را بر عهده دارد، افزود: ناوگروه ۱۰۳ نیز در قالب اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا و تقویت دیپلماسی دفاعی و دریایی، در رزمایش مشترک بریکس شرکت خواهد کرد.

امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه دریایی تثبیت شده است، گفت: امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی، تجربه‌های عملیاتی فرامنطقه‌ای و حضور مستمر در آب‌های آزاد، به یکی از بازیگران تأثیرگذار امنیت دریایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تلاش رسانه‌ای دشمن برای القای انزوای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن امروز در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به دنبال تضعیف کشور است، اما این توطئه‌ها همانند گذشته ناکام خواهد ماند و دشمن این آرزو‌ها را به گور خواهد برد.

امیر دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات مأموریت‌های خارجی تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان نظامی کشور‌های دیگر به جایگاه موثر رهبری جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و حتی سخنان معظم له را در سطوح عالی نظامی خود تحلیل می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمق نفوذ و اثرگذاری رهبری ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر ضرورت انتقال این واقعیت‌ها به بدنه نیروها، به‌ویژه جوانان در مراکز آموزشی و یگان‌ها افزود: جایگاه جمهوری اسلامی ایران امروز در سطحی است که دشمنان باوجود همه تبلیغات، ناچار به اعتراف به آن هستند.

امیر دریادار ایرانی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مسئولان عقیدتی ـ سیاسی ارتش، خاطرنشان کرد: همه ما سرباز این کشور و انقلاب هستیم و توفیقات امروز نیروی دریایی، از جمله مأموریت ناوگروه ۸۶ و ناوشکن سهند، نتیجه همدلی، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه است.