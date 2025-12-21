به همت اداره بهزیستی سلماس و با مشارکت نیکوکاران، همزمان با شب یلدا به ۲۰ نفر از فرزندان خانه صبا کمک‌های یلدایی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیینی که به مناسبت شب یلدا برگزار شد مریم سلماسی رئیس اداره بهزیستی سلماس، با اشاره به همت و همراهی خیرین اظهار کرد: امروز با مشارکت نیکوکاران، به ۲۰ نفر از فرزندان خانه صبا کمک‌های یلدایی به مبلغ مجموع ۵ میلیون تومان اهدا شد.

او افزود: این اقدام با هدف ایجاد شادی، دلگرمی و تقویت روحیه فرزندان تحت پوشش بهزیستی و در راستای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی انجام شده است.

رئیس اداره بهزیستی سلماس ضمن قدردانی از خیرین و نیکوکاران، بر تداوم چنین برنامه‌هایی در مناسبت‌های مختلف تأکید کرد و گفت: حمایت‌های مردمی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی فرزندان تحت پوشش بهزیستی دارد.