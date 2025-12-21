پخش زنده
مراسم «مفَنگ» که در مناطق شمالی پاکستان به عنوان آیینی کهن و بومی شناخته میشود، همزمان با طولانیترین شب سال برگزار شده و شباهتهای فرهنگی قابل توجهی با آیین شب یلدای ایرانی دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این مراسم سنتی که ریشه در فرهنگ و باورهای مردم مناطق کوهستانی شمال پاکستان دارد، نمادی از پایان تدریجی تاریکی و آغاز روشنایی، امید و همبستگی اجتماعی است و هر ساله با مشارکت گسترده مردم محلی برگزار میشود.
در آیین مفَنگ، خانوادهها و اهالی روستا گرد هم میآیند، آتش روشن میکنند، خوراکیهای محلی تهیه و میان یکدیگر تقسیم میکنند و با اجرای موسیقی بومی، روایت داستانها و آیینهای شفاهی، این شب را گرامی میدارند.
برخی پژوهشگران فرهنگی، مراسم مفَنگ را بازتابی از پیوندهای تاریخی و تمدنی مشترک میان اقوام منطقه دانسته و معتقدند این آیین همانند شب یلدا، بر مفاهیمی چون پیروزی نور بر تاریکی، صبر در برابر سختیها و امید به آینده تأکید دارد.