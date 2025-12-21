پخش زنده
امروز: -
امام جمعه شاهینشهر و میمه اعلام کرد: به مناسبت فرارسیدن نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، بیش از ۲۱۰ برنامه فرهنگی، بصیرتی و اجتماعی در این شهرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام والمسلمین قاسم باقریان در نشست شورای فرهنگی عمومی شاهین شهر و میمه هدف از اجرای این برنامهها را تبیین حماسه ۹ دی و نقش مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: این برنامهها با مشارکت نهادهای مختلف، در مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی اجرا خواهد شد.
وی افزود:برپایی این مراسم با مشارکت حداکثری مردم مهیا شده است