مجری طرح توسعه میدان گازی کیش از پایان عملیات تکمیل دهمین چاه در قطعه نخست این طرح خبر داد و گفت: با این اقدام، ظرفیت برداشت روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز از این میدان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عبدالله مهرابی» گفت: عملیات تکمیل چاه دهم در طرح توسعه قطعه یک میدان گازی کیش به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و با همکاری شرکت ملی حفاری ایران با موفقیت به پایان رسیده است.
مجری طرح توسعه میدان گازی کیش بیان کرد: با تکمیل چاه شماره ۵ در کلاستر دوم چاههای خشکی میدان گازی کیش، ظرفیت تولید ایجادشده در بخش حفاری به بیش از ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز افزایش یافته که معادل حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در روز و نزدیک به ۷۰ درصد ظرفیت تولید برنامهریزیشده در این قطعه است.
میدان گازی کیش بهعنوان یکی از بزرگترین میادین گازی مستقل کشور، از ظرفیت بالایی برای تقویت امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز برخوردار است و توسعه آن میتواند پشتوانهای مطمئن برای پاسخگویی به نیاز رو به رشد مصرف در بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی باشد.