همزمان با شب یلدا، یارانه حمایتی «یسنا» برای مادردان باردار و دارای نوزاد زیر دو سال در دهکهای ۴ و ۵ واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مرحله که دور دوم این طرح هست برای مادر باردار و یا دارای نوزاد زیر دوسال یارانه ۵۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
خانوادهها میتوانند در این دوره با استفاده ازیارانه حمایتی خود ۱۶ قلم کالای اساسی و پوشک بچه را تهیه کنند.
مادران تا پایان سال فرصت دارند خرید اعتبار خود را انجام دهند.
خانوادهها ممکن است از طرحهای حمایتی دیگر هم همچون طرح حمایت از کودکان زیر پنج سال دارای سوء تغذیه، طرح یسنا و یا یارنه کالابرگ برخوردار باشند که میتوانند از طریق سامانه "شما" از میزان اعتبار حمایتی خود اطلاع پیدا کنند.
بیشتر بدانیم:
طرح «یسنا» یکی از برنامههای اجرایی در چارچوب سیاستهای جوانی جمعیت است.
درمرحله اول این طرح از ۱۵ آذرماه اعتبار خرید برای گروه هدف در دهکهای یک تا سه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شد و مشمولان میتوانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی بههمراه پوشک بچه، خرید کنند.