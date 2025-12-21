به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه السلام نسر گفت : بسیجیان این حوزه ضمن اعلام آمادگی و هماهنگی با ستاد بحران بخش رخ در کنار عوامل راهداری جهت کمک به اهالی گرفتار به میدان آمدند.

سروان پاسدار دهقان افزود: یکی از اقدامات بسیجیان در این روزهای بحرانی و برفی اخیر همراهی در طول محورهای مواصلاتی روستاها و اسکان راننده‌ها و مسافران در مساجد و حسینیه ها بود.

وی ادامه داد: اعضای بسیج نسر از همان ابتدا برای امدادرسانی به مردم باز مانده ناشی از بارش برف سنگین وارد عمل شده و برای کمک تلاش خود را به کار گرفتند.

وی بیان کرد: از زمان بارش برف حوزه مقاومت بسیج نسر تا زمان بازگشایی تردد راه های اصلی و فرعی و بین روستایی حضور مستمر داشتند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه السلام گفت: همچنین در شب برفی حوزه مقاومت بسیج امام رضا علیه السلام نسر در اقدامی شایسته به یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ جهت انتقال بیمار به مرکز درمانی شهرستان که در کولاک گرفتار شده بود به یاری و کمک خودروی مذکور شتافتند تا بتواند به موقع بیمار خود را به بیمارستان برساند .

دهقان افزود : هم اکنون بسیجیان منطقه نسر همواره در هر حالت آماده باش و کمک به مسئولین بخش جهت خدمت رسانی هستند.



