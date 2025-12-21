به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت شب یلدا ۱۵۰ بسته معیشتی یلدایی به همت گروه جهادی امام علی علیه السلام شهرستان خوی میان نیازمندان این شهرستان توزیع شد

ارزش هر بسته ۵۰۰ هزار تومان و این اقدام با هدف حمایت از اقشار کم برخوردار و ترویج فرهنگ همدلی و مواسات انجام شد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی در حاشیه این اقدام با اشاره به سیره امیرالمومنین علی علیه السلام خدمت رسانی به محرومان را از مهمترین شاخصه‌های مکتب علوی دانست و تأکید کرد: کمک به نیازمندان و توجه به معیشت اقشار ضعیف جامعه خط مشی همیشگی امام علی علیه السلام بوده است.

حجت الاسلام سید علی سید نظری با قدردانی از فعالیت گروه‌های جهادی در شهرستان خوی افزود: این حرکت‌های مردمی و خداپسندانه نقش مهمی در تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند دارد.

بقایی مسئول گروه جهادی امام علی علیه السلام شهرستان خوی نیز اعلام کرد: این برنامه در ادامه فعالیت‌های جهادی و حمایتی این مجموعه برگزار شده و چنین اقداماتی در مناسبت‌های مختلف تداوم خواهد داشت.