محکوم مالی، پس از ۹ سال حبس به همت خیر نیک اندیش از بند آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان گفت: همزمان با شب یلدا، محکوم مالی با کمک ۳۵۰۰ میلیون ریالی خیر نیک اندیش از بند رهایی یافت.

اسدالله گرجی زاده با بیان اینکه این افزود: این زندانی پس از ۹ سال گذراندن دوران محکومیت به آغوش خانواده بازگشت.

وی ادامه داد: هم اکنون در استان اصفهان حدود هزار و ۶۰۰ زندانی مالی و جرائم غیر عمد چشم انتظار کمک خیران هستند.

گرجی زاده گفت: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.