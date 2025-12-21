نام برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی»، هم‌زمان با اعیاد شعبانیه به «مهدیه معلی» تغییر کرد. این برنامه با محوریت شادی و سرور اهل‌بیت (ع) و با تمرکز بر مناسبت‌های شعبانیه تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نجم‌الدین شریعتی، مجری برنامه، با اعلام پایان ضبط «مهدیه معلی» در برنامه «یلدای جوانی» شبکه سه گفت: ضبط این برنامه شب گذشته به پایان رسید و «مهدیه معلی» ویژه اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان آماده پخش شده است.

بر اساس اعلام عوامل برنامه، افتتاحیه «مهدیه معلی»، در شب ۲۷ رجب (جمعه ۲۶ دی) برگزار می‌شود و پخش آن از پنجشنبه ۲ بهمن، هم‌زمان با شب ولادت امام حسین (ع)، آغاز می شود و تا نیمه شعبان از شبکه سه ادامه خواهد داشت.