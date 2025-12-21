پخش زنده
سرپرست معاونت میراثفرهنگی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از انجام اقدامات اضطراری برای حفاظت از قنات جهانی گوهرریز جوپار خبر داد .
فرناز فرهیمقدم یکشنبه ۳۰ آذر در جمع خبرنگاران با اشاره به بروز مسائلی در قنات تاریخی و جهانی گوهرریز جوپار در پی بارندگیهای اخیر و روان شدن سیلابها اظهار کرد: حجم بالای آبهای سطحی در پی روان شدن سیلابها و هدایت نادرست آنها، موجب نشست پشته قنات و افزایش احتمال آسیب به این اثر ارزشمند شده بود که بهمنظور پیشگیری از تخریب احتمالی، از عصر روز گذشته اقدامات اضطراری و فوری در محل قنات آغاز شده است.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان افزود: خوشبختانه در حال حاضر جریان آب قنات به مسیر اصلی خود بازگشته و خطر تخریبهای احتمالی مهار شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات نتایج مثبتی به همراه داشته، اظهار کرد: این مشکل بهدلیل هدایت نامناسب رودخانههای فصلی در مسیر عبور از روی قنات ایجاد شده است، موضوعی که پیشتر نیز طی چند نوبت از سوی مدیر پایگاه قبلی، تذکرات لازم برای اصلاح مسیر آن داده شده بود.
فرهیمقدم تأکید کرد: با توجه به روان شدن سیلابها در پی بارندگیهای اخیر و حساسیت شرایط موجود، مقرر شده در جلسهای اضطراری با حضور مسئولان ذیربط، تصمیمات لازم برای انجام اقدامات جدیتر و پایدار در راستای رفع چالشها و تثبیت وضعیت قنات اتخاذ شود.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت و صیانت از قنوات جهانی و تاریخی، بهعنوان بخشی مهم از میراث آبی کشور، مستلزم مدیریت اصولی مسیر آبهای سطحی و تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط است.