به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در ادامه سیاست‌های متجاوزانه رژیم صهیونیستی؛ کابینه این رژیم روز یکشنبه با ایجاد ۱۹ شهرک صهیونیست‌نشین جدید در کرانه باختری اشغالی موافقت کرد.

این تصمیم که از سوی بنی گانتز، وزیر جنگ و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مطرح شده بود، از سوی کابینه امنیتی کوچک این رژیم تصویب شد. این تصمیم که از سوی اسموتریچ به عنوان گامی «تاریخی» توصیف شده، شمار شهرک‌های صهیونیست‌نشین را که در سه سال اخیر مورد تأیید این رژیم قرار گرفته‌اند، به ۶۹ مورد می‌رساند و عمق عزم اشغالگران برای یهودی‌سازی این مناطق را به نمایش می‌گذارد.