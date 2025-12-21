پخش زنده
امروز: -
معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: نظارتها باید به گونهای باشد که منجر به رفع دغدغهها و نگرانی مردم شود و مردم باید نظارت بر بازار را حس کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی تخصصی که با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، نظارتی و اتحادیههای مرتبط با موضوع تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها برگزار شد، گفت: نباید مدیریت بر بازار را به امید انصاف فروشنده رها کنیم، لذا از دستگاهها میخواهیم به شدت پای کار باشند و اجازه افزایش قیمتها را ندهند.
احسان عسکری با تاکید بر ضرورت آمادهباش کامل برای مناسبتهای پیشرو، افزود: ولنگاری در بازار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی با اعلام یک ضربالاجل دو هفتهای برای بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تاکید کرد: ظرف دو هفته آینده باید از ظرفیت پارکینگها برای تجمیع و توزیع کالا در طرح مزرعه تا سفره استفاده شود و پس از پایان این مدت هیچ بهانهای از هیچکس پذیرفته نیست.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید و تامین مرغ پرداخت و اظهار داشت: قرار است جلسهای فوری با حضور همه دستگاههای نظارتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، کشتارگاهها، بانک کشاورزی و اتحادیه مرغداران، با محوریت جهاد کشاورزی برگزار و جلوی خروج مرغ از بازار استان گرفته شود.
عسکری با اشاره به آمارهای نگرانکننده در حوزه تولید مرغ افزود: بر اساس آمار، جوجه ریزی ۱۵ درصد کمتر از نیاز استان صورت میگیرد و فقط ۸۵ درصد نیاز مرغ تامین میشود و باید گزارش دقیقی از واحدهای راکد ، کم کار همچنین کمبود تعداد مزارع پرورش مرغ توسط جهاد کشاورزی ارائه شود.
وی در ادامه به موضوع ماهی اشاره و تصریح کرد: در مورد ماهی نیز، جهاد کشاورزی باید گزارشی از قیمت تمامشده و میزان عرضه واقعی در بازار ارائه دهد.
معاون اقتصادی استانداری با دستور فعالسازی فوری و مؤثر گشتهای نظارتی مشترک با حضور قاضی سیار تاکید کرد: این گشتها باید فعال شوند و شرایطی ایجاد شود که حضور ناظران به صورت ملموس در بازار را احساس کنیم .
وی در بخش پایانی سخنان خود، دستورات مشخصی برای رفع مشکلات کالاهای اساسی صادر کرد و گفت: جهاد کشاورزی برآوردی دقیق از نیاز استان به روغن نباتی احصا کند و در صورت وجود کسری یا مشکل، نامهای به امضای استاندار برای وزارتخانه ارسال شود، همچنین مسئولیت پیگیری و تهیه نامه برای تامین شکر مورد نیاز استان نیز بر عهده جهاد کشاورزی است.
عسکری در پایان با جمعبندی تاکیدات خود عنوان کرد: متولیان نظارت بر بازار باید تا سیزدهم فروردین سال آینده پای کار باشند.