صادرات ایران به ترکیه در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی از لحاظ ارزش دلاری و ۲۲ درصدی از لحاظ وزنی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق آمار گمرک، صادرات ایران به ترکیه در ۶ ماه امسال نشان می دهد که طی این مدت ۲ هزار و ۷۱۸ میلیون دلار سهم صادرات ایران به ترکیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۴ درصدی از لحاظ ارزش دلاری و ۲۲ درصد از لحاظ وزنی دارد.

در ۶ ماه امسال واردات از ترکیه به چهار هزار و ۳۲۴ میلیون دلار رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که پنج هزار و ۵۲۹ میلیون دلار بوده است که از لحاظ ارزشی ۲۲ درصد کاهش یافته است.

در ۶ ماهه نخست امسال، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور ۳۴۴ دلار و متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی به مقصد ترکیه معادل ۵۴۵ دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور هزار و ۵۰۸ دلار و متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی از ترکیه یک هزار و ۲۲۹ دلار بوده است. همچنین رابطه مبادله کل کشور برابر با ۰.۲۳ درصد و رابطه مبادله با ترکیه برابر با ۰.۴۴۳ درصد محاسبه شده است.

یشترین کالای صادراتی به ترکیه در گروه کالایی پتروشیمی و پایه نفتی با ۴۸ درصد، معدن و صنایع معدنی با ۳۳ درصد، صنعت با ۱۵ درصد و کشاورزی چهار درصد بوده است.

۱۰ قلم نخست صادراتی ایران و ترکیه شامل گاز طبیعی، کوداوره، آلومینیوم و مصنوعات از آن، کانتینرها، روی غیرممزوج و مصنوعات از آن، کاتد و قطعات کاتودیک، مس تصفیه شده، محصولات طویل آهنی و فولادی، شمش فولاد و مفتول مسی میله و پروفیل مسی است.

در حوزه کالاهای وارداتی، بیشترین بخش به صنعت با ۵۲ درصد، کشاورزی با ۲۵ درصد، معدن و صنایع معدنی با ۲۲ درصد و پتروشیمی با یک درصد اختصاص دارد.