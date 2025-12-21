رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط ادوات شکار در جریان گشت و پایش مأموران یگان حفاظت این اداره، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد رستگاری با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ری با همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین، حین اجرای گشت و پایش مستمر در حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر شکارچی متخلف شدند که به صورت غیرمجاز اقدام به شکار کرده بودند.

وی افزود: در جریان عملیات تعقیب و گریز و بازرسی از متخلفان، دو قبضه اسلحه شکاری شامل یک قبضه اسلحه پنج تیر و یک قبضه اسلحه دولول به همراه ۱۷ عدد فشنگ مربوط به سلاح کشف و ضبط شد.

رستگاری با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیست محیطی تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تنظیم صورتجلسه اولیه، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست به صورت مستمر و شبانه روزی با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.