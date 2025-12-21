پخش زنده
کوروش دهقان گفت: بر پایه پیشبینی هواشناسی، پدیده گردوغبار تا بعدازظهر یکشنبه در استان بوشهر است و رفتهرفته بیرون میشود و از فردا صبح شرایط در استان عادی میشود.
بهگزارش خبرگزای صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: از ظهر شنبه استان بوشهر درگیر پدیده گردوغبار شد که بر پایه شیوهنامه مدیریت شرایط اضطرار گردوغبار، دستگاههای تخصصی یعنی حفاظت از محیط زیست و هواشناسی بررسیها را انجام دادند و پس از آن که میزان آلایندگیهای این پدیده، هشدار سطح زرد را به هشدار سطح قرمز رساند، با نظر دانشگاه علوم پزشکی، برای حفظ سلامت مردم تصمیم گرفته شد که آموزشگاهها، مدرسهها و دانشگاهها غیرحضوری و دستگاههای اجرایی دورکار باشند تا کمترین رفتوآمد را در این هوا داشته باشیم.
کوروش دهقان افزود: بر پایه پیشبینیها این پدیده تا بعدازظهر یکشنبه در استان است و رفتهرفته از استان بیرون میرود؛ پیشبینی هواشناسی هم این است که از صبح دوشنبه شرایط در استان عادی است و اگر چیزی هم باشد اندک و زیر میانگین پرخطر است.
او اضافه کرد: در هفت روز گذشته پنج پدیده بارندگی و سیلاب، تگرک، سرمازدگی، گردوغبار و طوفان را پشت سر گذاشتیم که بر اثر تگرگ بخش کشاورزی، بر اثر بارندگی برخی از زیرساختهای جادهای و بر اثر طوفان شبکههای برق رسانی آسیب دیدند.
دهقان بیان کرد: کار کارشناسی زیانها انجام شده و صبح دوشنبه نیز با حضور نمایندگان وزارتخانهها در استان نشستی داریم و از جاهایی که زیاندیده بازدید میکنیم تا ارزیابیها را تا پایان هفته به تهران اعلام میشود.