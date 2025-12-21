به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین تحلیف داوران حرفه‌ای استان تهران با حضور حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون قوه‌قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجت‌الاسلام مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، دادیار دیوان عالی کشور و مشاور عالی رئیس مرکز، محسن مقدس معاون داوری و میانجگری مرکز حل اختلاف و تعدادی از داوران حرفه‌ای برگزار شد.

حجت‌الاسلام صادقی گفت: با توجه به اینکه داوران حرفه‌ای که امروز در این مراسم پروانه داوری اخذ می‌کنند، از قضات باتجربه دستگاه قضایی محسوب می‌شوند، لذا درخواست دارم با ارائه پیشنهادات علمی، مدیریتی و اجرایی ما را در پیمودن این مسیر یاری کرده و تجارب ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارند.

وی با بیان اینکه ما در حوزه داوری در ابتدای مسیر هستیم، افزود: باید مسیر را به گونه‌ای طی کنیم تا بتوانیم حوزه داوری را آبرومند کرده و اجازه ندهیم افرادی که صلاحیت داوری ندارند، وارد این حوزه شوند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به چالش‌های استفاده از داوران غیر حرفه‌ای گفت: در گذشته به دلیل ورود افراد بدون صلاحیت در داوری، مردم نیز به این حوزه اعتمادی نداشتند و قضات نیز آراء این داوران را ابطال می‌کردند، اما هم اکنون با ورود مرکز حل اختلاف در جهت ساماندهی حوزه داوری و فرهنگ سازی برای استفاده از داوران حرفه‌ای، می‌توان اعتبار جدی به این حوزه بخشید و اقداماتی انجام داد که آراء داوران ما برای قضات جوان به الگو تبدیل شود.

حجت‌الاسلام صادقی ضرورت پختگی و اتقان آرای داوری، استناد داوران به ادله محکم و قوانین و ایجاد رویه‌های واحد و معقول داوری را از اقدامات لازم در حوزه داوری دانست و تأکید کرد: داوران حرفه‌ای باید نسبت به مسائل حقوقی، قانونی و شرعی آگاهی لازم را داشته باشند و اگر چنین نباشد، آنها صلاحیت داوری ندارند.

وی تبلیغ و ترویج به استفاده از داوران حرفه‌ای در فضای عمومی جامعه را تأثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: مراجعه به داوری از سوی طرفین مبتنی بر صلح و مصالحه است.

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه داوری به عنوان جلوه‌ای از امر قضاوت نقش مهمی در احقاق حق، قضازدایی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، اجرای عدالت و تسریع در حل و فصل اختلافات دارد، گفت: امروز مسئله داوری در تمام دنیا مورد اقبال و توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت و ساماندهی حوزه داوری افزود: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه مرکز حل اختلاف به عنوان متولی به حوزه داوری ورود پیدا کرد و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری با تصویب ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد که اقدام مهم و تأثیرگذاری در نظام قضایی کشور است.

حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه این جلسه با بیان اینکه حوزه داوری در کشور تاکنون ساماندهی مناسبی نداشته است، گفت: بنده چند پیشنهاد مطرح می‌کنم که با اجرای این موارد در حوزه داوری می‌توان مشکلات موجود را حل و فصل کرد. نخست آنکه می‌توان زیر نظر مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، نهاد قاضی تحکیم را احیاء کرد و با احیای این نهاد به رفع مشکلات و کاهش اطاله دادرسی کمک کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه ما در بحث داوری فاقد رویه داوری در کشور هستیم، تصریح کرد: در دادگاه‌ها رویه قضایی وجود دارد، اما در حوزه داوری رویه نداریم لذا از شما درخواست دارم بنیان گذار رویه داوری در کشور باشید تا داوران از آراء شما استفاده کنند.

در ادامه مقدس، معاون داوری و میانجی گری مرکز حل اختلاف با بیان اینکه ۲۷ کانون داوری حرفه‌ای در سراسر کشور ایجاد شده است، گفت: درج شرط داوری در قرارداد‌های رسمی و عادی جزو اقدامات مهمی بود که انجام شد.

وی با انتقاد از عدم انجام برنامه و اقدام مشخص در حوزه داوری بین المللی گفت: ما در داوری بین المللی هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم. اتاق بازرگانی باید در این خصوص پاسخ دهد که آمار ارجاع دعاوی مربوط به بازرگانان ایران در مرکز داوری دبی و سنگاپور و مراکز داوری بین المللی چقدر بوده است و اتاق بازرگانی چقدر از جامعه متخصص حرفه‌ای خصوصاً قضات بازنشسته و وکلا در حوزه داوری بین المللی استفاده می‌کند؟ چرا داوری‌های حوزه پتروشیمی ما در مرکز دبی انجام شده است. آنها باید پاسخگو باشند و اگر نباشند یعنی کفایت انجام داوری را در حوزه بین المللی نداشته‌اند.

در پایان مراسم داوران حرفه‌ای با انجام مراسم تحلیف و قرائت سوگندنامه پروانه فعالیت خود را دریافت و کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند.