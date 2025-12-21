به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محسن زارع زاده گفت: برنامه ملی «یلدانه» با مشارکت گسترده داوطلبان، جوانان، نیکوکاران و تشکل‌های مردم‌نهاد با هدف ایجاد فرهنگ مشارکت اجتماعی آحاد مردم، به تکریم افرادی که در بلندترین شب سال در کنار خانواده‌های خود حضور ندارند، در سطح استان خواهد پرداخت.

معاون داوطلبان هلال احمر استان یزد افزود: این برنامه در مراکزی از جمله پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر، آسایشگاه‌ها، سرای سالمندان، همراه‌سراها، مدارس شبانه‌روزی، سازمان زندان‌ها و... اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: دیدار با امدادگران، آتش‌نشانان، سالمندان، معلولین و از کار افتادگان، زندانیان، ایتام، نیازمندان، کادر درمان و خانواده شهدای مدافع سلامت از محور‌های اصلی این برنامه ملی است.

زارع زاده بیان داشت: برپایی سفره شب یلدا، اهدای گل، شیرینی و اقلام بهداشتی و بسته‌های معیشتی، ایجاد روحیه نشاط و انگیزه و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی، از جمله موسیقی محلی و حافظ‌خوانی، از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده این برنامه ملی است که با همراهی داوطلبان و خیرین اجرا می‌شود.