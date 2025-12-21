پخش زنده
ساعات اداری در آذربایجانغربی تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی با اشاره به تغییر ساعت اداری در این استان گفت: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز و همچنین موافقت رئیسجمهور با پیشنهاد وزیر کشور و مستند به عملکرد موفق مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ با تغییر ساعت کاری، بدین وسیله ساعات کاری تمام دستگاههای اجرایی، مؤسسات دولتی، شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در بازه زمانی اول دی ماه امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر تعیین میشود.
خضر کاک درویشی افزود: آغاز به کار واحدهای عملیاتی، خدمات رسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی که مستقیماً به مردم ارائه خدمت میکنند، نظیر بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و شعب بانکها، مطابق با تصویبنامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ ت ۶۱۰۱۱ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی خواهد بود.
کاک درویشی اظهارکرد: تمامی دستگاههای اجرایی (به استثنای بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی) موظفند نسبت به خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و روزهای تعطیل اقدام نمایند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارآذربایجانغربی تأکید کرد: ضروری است مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی بهگونهای برنامهریزی و نظارت کنند که با اجرای مفاد این بخشنامه هیچ خدشهای در نحوه پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد نشود.