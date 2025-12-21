مدیر خیریه «باران مهر علوی» شعبه شاهین‌ شهر گفت: به مناسبت شب یلدا، بیش از یک و نیم تن انواع میوه بین نیاز مندان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ ناهید محرابی گفت این اقلام شامل هندوانه، پرتقال، سیب، نارنگی، شلغم و انار بود که با همراهی خیران تهیه و میان خانواده‌های تحت پوشش توزیع شد.

محرابی افزود: ارزش این اقلام بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است.

وی گفت :هدف از این اقدام، کمک به خانواده‌های نیازمند و ترویج سنت‌های اصیل ایرانی در بلندترین شب سال است.

محرابی افزود این اقلام بین بین ۱۵۰ خانواده نیازمند توزیع شد.