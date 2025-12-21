پخش زنده
سرپرست اداره پارک ملی خشکی – دریایی بوجاق گفت: حضور قوها و غازهای مهاجر آغاز فصل زمستانگذرانی پرندگان مهاجر در این زیستگاه ارزشمند را نوید میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرپرست اداره پارک ملی خشکی – دریایی بوجاق، با اشاره به اینکه نخستین گروه از قوها و غازهای مهاجر وارد پارک ملی خشکی – دریایی بوجاق شدند گفت: حضور آنها آغاز فصل زمستانگذرانی پرندگان مهاجر در این زیستگاه ارزشمند را نوید میدهد.
یعقوب رخش بهار افزود: پارک ملی بوجاق به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در کشور، هر ساله میزبان هزاران پرنده از گونههای مختلف است. ورود قوها و غازهای مهاجر نشاندهنده سلامت اکوسیستم و اهمیت حفاظت از تالابها و نیزارهای این منطقه است.
وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر جمعیت پرندگان مهاجر گفت: کارشناسان اداره پارک ملی بوجاق بهطور منظم وضعیت جمعیت پرندگان را بررسی میکنند تا ضمن ثبت دادههای علمی، از بروز تهدیدات احتمالی مانند بیماریهای واگیر یا تخریب زیستگاه جلوگیری شود.
سرپرست اداره پارک ملی خشکی – دریایی بوجاق با بیان اینکه حفاظت از طبیعت، مسئولیتی همگانی است گفت: با رعایت اصول زیستمحیطی و همکاری گروههای مردمنهاد، جوامع محلی و طبیعتدوستان با محیطبانان پاسگاههای محیطبانی مناطق، میتوان از سلامت زیستگاههای طبیعی و گونههای ارزشمند پرندگان مهاجر صیانت کرد.