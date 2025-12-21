با احتساب کلیه چاپ‌ها کتاب «جایزه» اثر محمدرضا سرشار تا امروز به چاپ هجدهم رسیده و شمارگان کلی آن از مرز نیم‌میلیون نسخه گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ادامه معرفی آثار برگزیده و پرفروش نخستین دوره جایزه کتاب سال (۱۳۶۳)، این‌بار به سراغ کتاب «جایزه» اثر رضا رهگذر در بخش کودک و نوجوان رفته‌ایم. این کتاب که در سال ۱۳۶۱ منتشر شد، توانسته با گذشت بیش از چهار دهه، همچنان در بازار نشر ایران حضوری پیوسته و پرفروش داشته باشد.

نویسنده‌ای با قلمی چندوجهی

محمدرضا سرشار فعالیت حرفه‌ای خود را از سال‌های پیش از انقلاب با نوشتن داستان‌های سیاسی در قالب کودکانه آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۳۰ عنوان کتاب در زمینه‌های تالیف، ترجمه و پژوهش از او منتشر شده است.

در عرصه مطبوعات او علاوه بر بنیان‌گذاری ماهنامه‌های «قلمرو ادبیات کودکان» و «سوره نوجوانان»، سردبیر ماهنامه‌هایی، چون «دانش‌آموز»، «ادبیات داستانی»، «سروش نوجوان»، «سروش کودکان»، گاه‌نامه تخصصی «قلمرو» و فصل‌نامه «اصحاب قلم» بوده و دبیری گروه ادب و هنر روزنامه‌های «کیهان» و «جوان» را نیز تجربه کرده است.

سرشار همچنین سابقه چندین سال تدریس در دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران، مدیریت گروه آینده‌سازان و برگزاری دوره‌های آموزشی داستان‌نویسی و نقد ادبی در نهاد‌های مختلف را نیز دارد. از دیگر آثار شاخص او می‌توان به رمان «آنک آن یتیم نظرکرده»، «مهاجر کوچک»، «شهری که مردم آن با زانو راه می‌رفتند» و «اگر بابا بمیرد» اشاره کرد که برخی به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند.

معرفی کتاب «جایزه»؛ سه‌گانه‌ای از دنیای نوجوانی

کتاب «جایزه» مجموعه‌ای از سه داستان کوتاه به نام‌های «ساعت طلا»، «جایزه» و «دوستان» است که برای گروه سنی نوجوان (ج: سال‌های آخر دبستان و د: دوره راهنمایی) نوشته شده است. هر سه داستان در فضایی واقع‌گرایانه و با درون‌مایه‌های اخلاقی و اجتماعی، مسائلی از قبیل دوستی، اعتماد، تلاش، درک شرایط خانوادگی و سازگاری با محیط جدید را روایت می‌کنند. در داستان «ساعت طلا»، دوستی دو پسر به نام‌های سعید و صادق که از دو خانواده متفاوت ثروتمند و فقیر هستند، با گم شدن یک ساعت طلا به چالش کشیده می‌شود و ماجرایی پندآموز درباره شتاب‌زدگی در قضاوت و ارزش راستی را پیش روی خواننده می‌گذارد.

داستان «جایزه» که نام کتاب نیز از آن گرفته شده، ماجرای نوجوانی است که برای گرفتن دوچرخه به عنوان جایزه، شرط شاگرد اول شدن را از پدر می‌پذیرد، اما در نهایت با درک مشکلات مالی پدر، با نوشتن نامه‌ای به او اطلاع می‌دهد که از خواستن دوچرخه منصرف شده است. در داستان سوم با عنوان «دوستان»، یونس، نوجوانی که از شیراز به تبریز مهاجرت کرده، با چالش غربت، زبان جدید و یافتن دوست روبه‌روست. مهدی دانش‌آموز بی‌انضباطی است و او باعث فرار چند روزه یونس از مدرسه می‌شود، اما بچه‌های مدرسه یونس را به سر کلاس برمی‌گردانند و دوستی آنها عمق بیشتری پیدا می‌کند و یونس به مدرسه و دوستان جدید علاقه‌مند می‌شود. نثر ساده، روان و جذاب رهگذر همراه با طرح مسائل نوجوانانه به شکلی اصیل این کتاب را به اثری خواندنی برای نوجوانان تبدیل کرده است.

از قدردانی تا شمارگان

کتاب «جایزه» نخستین بار در سال ۱۳۶۱ توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۴۰ صفحه و با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه منتشر شد. این کتاب در سال ۱۳۶۳ به عنوان اثر برگزیده بخش کودک و نوجوان نخستین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

کانون پرورش فکری در طول سال‌های بعد، این کتاب را به چاپ‌های متعدد رساند به‌طوری‌که تا چاپ یازدهم (سال ۱۳۸۰) با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، مجموع شمارگان آن در این ناشر به بیش از ۲۲۵۰۰۰ نسخه رسید. در سال ۱۳۸۶ حقوق انتشار این کتاب به «شرکت انتشارات سوره مهر» منتقل شد و این ناشر تاکنون آن را در ۷ چاپ و با شمارگان کل ۲۸۲۵۰۰ نسخه منتشر کرده است. با احتساب کلیه چاپ‌ها، کتاب «جایزه» تا امروز به چاپ هجدهم رسیده و شمارگان کلی آن از مرز نیم‌میلیون نسخه گذشته است.