به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یکی از طرح‌های حمایتی که در بستر کالابرگ الکترونیکی خانواده‌های مشمول می‌توانند استفاده کنند، رفع سوی تغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه است که با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه در حال انجام است.

زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه در خصوص نحوه اجرای این طرح گفت: کودکانی که متولد می‌شوند حتما کارت‌های بهداشت دریافت می‌کنند و نمودار رشد کودکان از نظر قد، وزن و BMI آنها توسط وزارت بهداشت، خانه‌ها و مراکز بهداشت شهری و روستایی سنجیده می‌شود و اطلاعات آنها به وزارتخانه داده می‌شود و در آنجا وسع‌سنجی می‌شود. در نتیجه این اقدامات، کودکانی که در دهک‌های یک تا هفت و یک تا ۵ هستند تحت حمایت قرار می‌گیرند.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با اشاره به طرح حمایتی دیگری که برای خانوار‌های با دهک ۱ تا ۳ واریز می‌شود، گفت: طرح یسنا پرداخت آن از ۱۰ آذرماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

مختار احمدی گفت: این طرح ۶۵۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود که خانواده‌ها میتوانند پوشک، لبنیات، حبوبات و اقلام اساسی را خریداری کنند.

در سومین پیش نشست علمی - تخصصی همایش ملی فرزندآوری و جوانی جمعیت برای نقش رسانه‌ها بر این موضوع تاکید شده.

حسن نجمی مدیرکل صدا و سیمای استان با اشاره به این اینکه در استان مرکزی شاهد سقط‌های خود به خودی هستیم گفت: که این سقط‌ها دلایلی بسیاری دارد از جمله شرایط زیست محیطی، سبک زندگی، نبود مراقبت‌های درست پزشکی دارند.

قربانی جامعه شناس در خصوص اثرگذاری رسانه‌ها در بحث فرزند آوری گفت: استان مرکزی نیازمند رصد تحولات و اولویت‌های مهم در این موضوع هستیم.

انسیه کمال آبادی درمان درمان کودکان با اشاره به رواج تک فرزندی در سال‌های اخیر گفت: فشار انتظارات پدر و مادر از بچه‌های تک فرزند بسیار واقعی‌تر و سنگین‌تر از انتظارات از بچه‌های دیگر است.