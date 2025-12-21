پخش زنده
ثبتنام بخش استانی جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در استان همدان آغاز شد و این فرآیند تا ۲۰ دیماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جایزه ملی جوان سال با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از جوانان برتر کشور برگزار میشود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و فعالیتهای اثرگذار نسل جوان فراهم میکند.
این جشنواره در بخشهای اجتماعی و خیریه، علمی، نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری و همچنین ورزش و سلامت برگزار میشود.
جایزه ملی جوان سال به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت شبکه سه سیما برگزار خواهد شد و علاقمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه javanplus.ir مراجعه کنند.