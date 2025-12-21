کاراکتر انیمیشنی «ببعی» در قالب یک طرح فرهنگی آموزشی، با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم و تشویق دانش‌آموزان به مصرف شیر، در طرح توزیع شیر مدارس نقش‌آفرینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کاراکتر «ببعی» به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های کودک، در یک طرح فرهنگی آموزشی با محوریت آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ تغذیه سالم در میان دانش‌آموزان مدارس کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

این طرح با تمرکز بر افزایش آگاهی کودکان، به‌ویژه در سنین پایه، نسبت به اهمیت تغذیه سالم طراحی شده و رویکرد آن صرفا به مصرف شیر محدود نیست، بلکه آموزش انتخاب آگاهانه خوراک و توجه به سلامت جسم و ذهن را دنبال می‌کند. در این چارچوب، شیر به‌عنوان یکی از نمادهای تغذیه سالم معرفی می‌شود.

این برنامه در چارچوب تفاهمی که میان سازمان هنری رسانه‌ای اوج، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و کمیته ملی شیر مدارس صورت گرفته، اجرا می‌شود و کاراکتر «ببعی» به‌عنوان عنصر فرهنگی و ارتباطی، در فرآیند ترویج و همراه‌سازی دانش‌آموزان با طرح توزیع شیر مدارس نقش دارد.

تولید تیزرهای انیمیشنی، محتوای تصویری و موسیقایی، برنامه‌های تلویزیونی، پوسترهای آموزشی مدارس و برگزاری رویدادهای مرتبط در استان‌های مختلف کشور از جمله بخش‌های این طرح است. همچنین ارتباط با دانش‌آموزان از طریق پیام‌رسان «شاد» با محوریت شخصیت «ببعی» در دستور کار قرار دارد.

بر اساس تجربه‌های موفق جهانی، استفاده از کاراکترها و شخصیت‌های انیمیشنی در برنامه‌های آموزشی و به‌ویژه در طرح‌های مرتبط با توزیع شیر مدارس، نقش مؤثری در افزایش استقبال کودکان و نهادینه‌سازی عادت‌های تغذیه‌ای سالم داشته است، رویکردی که این طرح نیز با بهره‌گیری از آن طراحی و اجرا می‌شود.