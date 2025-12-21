به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از شرکت ملی مس، مدیر مجتمع مس شهر بابک گفت: خاکبرداری معدن شماره ۲ میدوک با ظرفیت استخراج سالانه ۱۳ میلیون تن آغاز شد تا خوراک کارخانه‌های تغلیظ فاز‌های ۲ و ۳ را تأمین کند.

حسین محمودی میمند، افزود: حفاری‌های اکتشافی این معدن از مرداد ۱۳۹۹ آغاز شده و تاکنون ۸۶ گمانه به طول ۸۴ هزار و ۲۱۱ متر حفر شده است.

وی افزود: معدن شماره ۲ میدوک در آینده بخش مهمی از خوراک کارخانه‌های تغلیظ فاز ۲ و ۳ را تأمین خواهد کرد و نقش کلیدی در افزایش تولید شرکت ملی صنایع مس ایفا می‌کند.