مرز چیلات در آستانه تبدیل به پایانه رسمی مسافری و تجاری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در گفت‌و‌گو با برنامه «گفتمان» صداوسیمای مرکز ایلام اظهار کرد: فعال‌سازی مرز‌ها به‌ویژه چیلات می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی، اشتغال و رونق صادرات استان تبدیل شود.

وی در این برنامه تلویزیونی به تشریح رویکرد دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی استانی و بهره‌گیری از ظرفیت مرز‌ها پرداخت و افزود: استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و همجواری با استان‌های واسط، میسان و دیالی، طولانی‌ترین مرز زمینی ایران با عراق را در اختیار دارد که یک فرصت راهبردی و کم‌نظیر اقتصادی برای استان محسوب می‌شود.

کرمی با اشاره به نقش مرز مهران به‌عنوان تنها مرز رسمی فعال استان تشریح کرد: مرز مهران، سالانه میزبان میلیون‌ها زائر عتبات عالیات و گردشگران است و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار صادرات از طریق گمرک آن انجام می‌شود؛ اما سیاست قطعی دولت بر این است که سایر ظرفیت‌های مرزی استان نیز فعال شود؛ تا توسعه به‌صورت متوازن در سراسر ایلام محقق شود.

استاندار ایلام مرز چیلات را یکی از مهم‌ترین محور‌های این راهبرد دانست و تصریح کرد: بازگشایی این مرز با پیگیری‌های مستمر در سطح دولت، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و تعامل مستقیم با مقامات عراقی؛ به‌ویژه در ماه‌های اخیر به مرحله عملیاتی رسیده است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور عراق اشاره کرد: در دیدار‌ها و نشست‌های مشترک با استانداران استان‌های همجوار عراق؛ به‌ویژه استان میسان، توافق‌های مهمی برای تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و آغاز تردد از مرز چیلات انجام شد و برای نخستین بار، هیئت عراقی به ریاست استاندار میسان از طریق مرز چیلات وارد استان ایلام شد.

احمد کرمی این رویداد را نقطه عطفی در فعال‌سازی مرز چیلات دانست و افزود: در این سفر، تفاهم‌نامه مشترکی میان دو استان امضا شد که بر اساس آن؛ دو طرف متعهد شدند زیرساخت‌های لازم برای تبدیل چیلات به پایانه رسمی مسافری و تجاری را به‌صورت همزمان تکمیل کنند.

وی با تشریح اقدامات زیرساختی انجام‌شده در داخل استان عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان طرح زیرساختی در حوزه راه، آب‌رسانی، برق، فیبر نوری، آنتن‌دهی و خدمات ارتباطی در مرز چیلات تعریف و بخش عمده‌ای از آن وارد مرحله اجرایی شده و مسیر دسترسی ۲۸ کیلومتری به مرز نیز در حال تکمیل و به‌روزرسانی استاندارد‌ها برای تردد کامیون‌ها و مسافران است.

استاندار ایلام ادامه داد: مرز چیلات در طرح جامع توسعه مرزی، صرفاً به‌عنوان یک بازارچه محدود دیده نشده؛ بلکه به‌عنوان یک پایانه جامع شامل: بخش مسافری، گمرکی، تجاری، نمایشگاهی و گردشگری با افق بلندمدت طراحی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: ایلام در حوزه‌های کشاورزی، صنایع‌دستی، گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و توریسم سلامت، ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که می‌تواند از طریق مرز‌های فعال به بازار‌های عراق متصل شود.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۲ نمایشگاه صنایع‌دستی استان ایلام در استان واسط عراق برگزار شده که با استقبال قابل توجه مردم این کشور همراه بوده و سیزدهمین نمایشگاه نیز در دست برنامه‌ریزی است.

استاندار ایلام همچنین از برگزاری هفت نشست رسمی با پنج استاندار عراقی طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: برای انسجام‌بخشی به همکاری‌ها، سه کمیته مشترک عمرانی و زیرساختی، اقتصادی و اربعین تشکیل شده تا تعاملات به‌صورت تخصصی و مستمر دنبال شود.

وی تأکید کرد: فعال‌سازی مرز چیلات؛ علاوه بر کاهش فشار تردد از مرز مهران، موجب ماندگاری مسافر، زائر و گردشگر در داخل استان و ایجاد اشتغال پایدار برای مردم مناطق مرزی خواهد شد.

استاندار ایلام در پایان این گفت‌و‌گو از نقش مؤثر صداوسیمای مرکز ایلام و همراهی رسانه‌های استانی و ملی در انعکاس دقیق و امیدآفرین اقدامات توسعه‌ای استان قدردانی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی حرفه‌ای رسانه‌ها، نقش مهمی در تبیین ظرفیت‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت امید در میان مردم دارد.