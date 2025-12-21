انباشت زباله ها در منطقه آرادکوه کهریزک در جنوب شهرستان ری و پایتخت، به محلی برای پرسه زدن پرندگان به ویژه عقاب ها برای خوردن غذا تبدیل شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حیوانات ولگرد و پرندگان زیادی در این منطقه از ضایعات و زباله ها که بعضا زباله های بهداشتی و بیمارستانی هستند، برای تغذیه استفاده می کنند.

مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه از تأسیسات دفع و بازیافت پسماند‌های شهر تهران و در کیلومتر ۲۳ جاده قدیم تهران-قم و در جنوب کهریزک واقع شده‌است.

در این مرکز روزانه به‌طور متوسط هفت هزار تن انواع پسماند‌های مختلف امحاء می‌شود.

کارشناسان از آرادکوه به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی در استان تهران یاد می کنند.