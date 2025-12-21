به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جغتای گفت: در این بسته‌های حمایتی انواع میوه و تنقلات و گوشت وجود دارد که با همت و مشارکت انسان‌های نیک‌اندیش و با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیون تومان تهیه شده و توسط نیرو‌های امداد و مراکز نیکوکاری در اختیار خانوار‌های نیازمند قرار گرفته است.

صادق جغتایی، افزود: در شهرستان جغتای ۳۸۰۰ خانوار شامل بیش از ۸ هزار و ۱۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند که در آستانه شب یلدا، چشم‌ به‌ راه نگاه گرم و دست‌های پر مهر خیران هستند لذا از تمامی خیران و حامیان این اقدام انسان‌دوستانه قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: این حرکات نیکو که با عشق به هم نوع و در جهت تکریم موقعیت‌های فرهنگی و ملی صورت می‌گیرد، سبب استحکام پیوند‌های اجتماعی و تسکین بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند می‌شود

جغتای گفت: این اقدام در آستانه شب یلدا و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند انجام شده است.

