استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از نگاه توده‌وار به مسائل اجتماعی گفت:رویکرد پیشگیرانه به جای درمان، سازمان‌دهی منسجم و ارتقای سواد سلامت در جامعه باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر اقدامی که وفاق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و هویت‌طلبی را تقویت کند باید مورد حمایت قرار گیرد اظهار کرد:معمولاً در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی ورود ما در انتهای خط است در حالی که اگر نهاد‌های فرهنگی و مدنی نقش خود را به‌درستی ایفا کنند از بروز بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم نگاه علمی و جامعه‌شناسانه به مسائل اجتماعی افزود:برنامه‌ریزی همه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که مسئولیت اجتماعی دارند باید مبتنی بر داده‌های اجتماعی و روان‌شناختی باشد، چرا که بی‌توجهی به این داده‌ها در سیاستگذاری، اجرا و قضاوت مانع دستیابی به نتایج بازدارنده خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مکمل بودن اقدامات دستگاه‌ها در حوزه مدیریت اجتماعی تصریح کرد:تقویت نشاط اجتماعی از برنامه‌های مهم در این حوزه است و حمایت از فعالیت‌هایی مانند ورزش، صرفاً جنبه ورزشی ندارد بلکه تبعات اجتماعی و آثار روانی آن در افزایش نشاط عمومی اهمیت بالایی دارد.

سرمست حضور حمایتگر پلیس و نگاه روان‌شناسانه نیروی انتظامی در مسائل اجتماعی را امیدبخش دانست و گفت: پلیس در این رویکرد در کنار بخش بهداشت، درمان و سلامت روان قرار دارد و دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با نگاه علمی و جامعه‌شناسانه نقش موثری ایفا می‌کند.

وی با انتقاد از نگاه توده‌وار به مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: رویکرد پیشگیرانه به جای درمان، سازمان‌دهی منسجم و ارتقای سواد سلامت در جامعه باید در دستور کار قرار گیرد و بخشی از اقدامات شورای اجتماعی نیز از طریق دستگاه‌های عضو شورا پیگیری می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی آموزش و پرورش را از دستگاه‌های اثرگذار شورای اجتماعی برشمرد و با حمایت از اجرای طرح نماد برای سلامت روان دانش‌آموزان خواستار همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای این طرح شد.

سرمست همچنین تشکیل شورای پیشرفت محله‌محوری را در راستای استفاده از همه ظرفیت‌ها دانست و افزود: مدیر و فرماندار موفق کسی است که بتواند همه گرایش‌ها و سلایق را سازمان‌دهی کرده و پای کار بیاورد. در طرح محله‌محوری، مردمی‌سازی مسئله، الگوسازی در سطح محلات، استفاده از ظرفیت خیرین و اجرای طرح‌های خلاقانه برای جلب مشارکت نسل جدید اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به گزارش مدیر کل ثبت احوال استان مبنی بر کاهش ۱۳ درصدی آمار طلاق در استان گفت: آذربایجان شرقی در اجرای سیاست‌های جمعیتی نیز رتبه برتر کشور را کسب کرده که این موفقیت حاصل اقدامات هماهنگ و علمی سازمان‌های مسئول است.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: باید از همه تدابیر علمی و حقوقی برای تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج و کاهش آمار طلاق در استان استفاده شود.