معاون اقتصادی استاندار گلستان در بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در شرایط حساس اقتصادی، حفظ چرخه تولید، تداوم اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی یک وظیفه ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به بخشنامه دادستانی کشور در حمایت از ستاد تسهیل تصریح کرد: هیچ ترک فعلی در اجرای مصوبات ستاد قابل توجیه نیست و رفع مشکلات واحد‌های در معرض تعطیلی باید با جدیت دنبال شود.

معاون اقتصادی استاندار از تغییر رویکرد در پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: واحد‌هایی که به تعهدات قبلی عمل نکرده‌اند یا توان بازپرداخت ندارند، تسهیلات جدید دریافت نخواهند کرد.

وی با اشاره به تصویب بیش از ۲۶ مصوبه برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی افزود: این تصمیمات در حوزه تقسیط بدهی‌ها، هماهنگی با بانک‌ها، تأمینی اجتماعی، امور مالیاتی و آب منطقه‌ای اتخاذ شد.