پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به منظور افتتاح طرح های ورزشی به این استان سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنیتمیم در مجمع سالانه هیات والیبال خوزستان که امروز ۳۰ آذر در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: طبق اساسنامه موظف به برگزاری مجامع سالانه هستیم و در این مجامع باید هیاتها گزارش فنی و مالی هیات را ارائه دهند. مجمع والیبال نیز به بهترین شکل برگزار و گزارشها مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.
وی افزود: برخی هیاتها علی رغم تذکری که به آنها دادهایم هنوز مجامع سالانه خود را برگزار نکردهاند و مطمئن باشند اگر برگزار نکنند دچار چالش خواهند شد. این هیاتها بدانند برگزاری مجامع سالانه الزامی است و اگر انجام ندهند با آنها برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان همچنین گفت: احمد دنیامالی وزیر ورزش نیز برای افتتاح دو پروژه به خوزستان این هفته به استان خوزستان سفر خواهد کرد.
بنی تمیم همچنین درباره دلخوری ممبینی تنها ملیپوش والیبال خوزستان درخصوص بحث پاداش، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۹ مدال آور جهانی و آسیایی داشتهایم و شرایط خوزستان با استانهای دیگر متفاوت است. سه سال متوالی نیز مراسم تجلیل از مدال آوران را برگزار کردهایم و امسال هم در حال برنامهریزی برای این مهم هستیم و در نظر داریم بهمن ماه مراسم تجلیل را برگزار کنیم. از استاندار برای تامین اعتبار آن قول گرفتهایم.