پخش زنده
امروز: -
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: خط مبنای مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء حدود ۴۳۵ میلیون مترمکعب در روز است، اما در روزهای اخیر مصرف بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هوشنگ صیدالی» امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر) با اشاره به وضع فعلی مصرف گاز در کشور گفت: مصرف گاز کشور بهطور کلی در دو بخش اصلی شامل بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء و صنایع عمده تقسیم میشود؛ افزون بر آنکه خط مبنای مصرف در بخش خانگی و صنایع جزء حدود ۴۳۵ میلیون مترمکعب در روز است، اما در روزهای اخیر مصرف از این رقم فاصله گرفته و بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
وی با اعلام اینکه مصرف گاز هماکنون به ۶۶۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده و حتی این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم شرایط جوی، این رقم باز افزایش یابد، افزود: پارسال در جریان یک زمستان سرد، مصرف گاز کشور از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد و امسال انتظار میرفت با توجه به اطلاعرسانیهای انجامشده، رعایت بیشتری از سوی مشترکان صورت گیرد، اما مصرف همچنان بالاست.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اولویت تأمین گاز بخش خانگی گفت: خط قرمز ما این است که هیچ خانهای در ایران بدون گاز نماند. به همین دلیل، هرچه مصرف در بخش خانگی افزایش پیدا کند، ناچار هستیم برای صنایع بزرگ محدودیتهایی اعمال کنیم. در مقابل، اگر مردم با رعایت دستورعملهای ساده صرفهجویی، مصرف خود را کاهش دهند، گاز بیشتری میتواند به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد.
کنترل دمای خانه؛ مهمترین راهکار کاهش مصرف گاز
صیدالی مهمترین راهکار عملی برای کاهش مصرف گاز را کنترل دمای خانه دانست و بیان کرد: دمای منطقی و استاندارد فضای داخلی منازل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد است. استفاده از پردههای ضخیم، حتی در منازل دارای پنجره دوجداره، کنترل پکیجها، شوفاژخانهها و آبگرمکنها و جلوگیری از تنظیم نادرست این تجهیزات، نقش مؤثری در کاهش مصرف دارد.
وی با اشاره به برنامههای شرکت ملی گاز ایران در حوزه بهینهسازی تجهیزات گرمایشی افزود: استفاده از بخاریهای راندمان بالا که حدود ۴۰ درصد بازدهی بیشتری نسبت به بخاریهای قدیمی دارند، در دستور کار قرار گرفته است. برای ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از این بخاریها برنامهریزی شده و تا پایان امسال حدود ۳۰۰ هزار دستگاه وارد مدار میشود که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار دستگاه آن نصب شده است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: کنترل هوشمند گرمایش بهویژه کاهش گرمای فضاهای عمومی خانه در ساعتهای خواب و تمرکز گرمایش بر اتاقخوابها بسیار اثرگذار است. اگر فقط کنترل دما را جدی بگیریم و در خانهها دماسنج داشته باشیم، بخش قابل توجهی از مشکل مصرف گاز حل میشود.