به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ششمین مسابقه فصل جام جهانی بیاتلون در ماده ۱۲.۵ کیلومتر تعقیبی به این شرح است:

- انفرادی:

۱- یوهان اولاف بوتن از نروژ ۳۱:۲۰:۰۸ دقیقه - بدون خطا در تیراندازی

۲- امیلین ژاکلین از فرانسه ۱۸:۰۶ ثانیه اختلاف - ۳ خطا

۳- یوهانس داله اسکیودال از نروژ ۱۷:۰۹ ثانیه اختلاف - ۲ خطا

- در رده بندی کلی مواد تعقیبی پس از سومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۲۲۰ امتیاز پیشتاز شد و اریک پروت از فرانسه با ۱۹۵ امتیاز دوم و توماسو جاکومل از ایتالیا با ۱۵۶ امتیاز سوم هستند.

---

رده بندی سایر مواد انفرادی به این شرح است:

- در رده بندی کلی مواد سرعت پس از سومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۲۰۰ امتیاز صدرنشین ماند و وتله سیاستاد از نروژ با ۱۷۲ و اریک پروت از فرانسه با ۱۴۶ امتیاز دوم و سوم هستند.

- در رده بندی کلی مواد انفرادی پس از اولین مرحله از ۳ مرحله فصل یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۹۰، مارتین اولدال از نروژ با ۷۵ و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۶۵ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی پس از هفتمین مرحله از ۲۱ مرحله فصل، یوهان اولاف بوتن از نروژ با ۵۱۰ امتیاز در صدر است و اریک پروت از فرانسه با ۳۷۲ امتیاز دوم و سباستین ساموئلسون از سوئد با ۳۴۸ امتیاز سوم هستند.

----

- تیمی:

- در رده بندی بخش امدادی پس از دومین مرحله از ۵ مرحله فصل تیم‌های نروژ با ۱۸۰، فرانسه با ۱۵۰ و سوئد با ۱۳۰ امتیاز در رده‌های اول تا سوم جای دارند.