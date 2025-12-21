یک مرکز آموزش، توانمندسازی و اشتغال آفرینی بانوان سرپرست خانوار با نام «مرکز رویش علویه» در منطقه پنجتن شهر مشهد به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد امروز در آیین بهره‌برداری از این مرکز گفت: مرکز علویه، نهمین مرکز رویش شهرداری مشهد است که در حاشیه شهر راه اندازی شده و مأموریت اصلی آن آموزش مهارت‌ های شغلی و توانمندسازی اقتصادی به‌ ویژه برای زنان حاشیه‌ نشین و زنان سرپرست‌ خانوار است.

محمدرضا قلندرشریف افزود: از مجموع ۹ مرکز رویش ایجادشده، ۲ مورد با مشارکت شرکت بازآفرینی شهری کشور ساخته شده و پنج مرکز دیگر نیز به‌ زودی آماده بهره‌ برداری می شود ضمن آنکه در برخی مراکز دیگر نیز شرکت بازآفرینی همکاری و مشارکت داشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ ترین طرح‌ های اجتماعی شهرداری ایجاد مراکز رویش در حاشیه شهر است که با هدف توانمندسازی اقتصادی ساکنان مناطق کم‌ برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار راه‌ اندازی می‌ شود. در این مراکز آموزش‌ های تخصصی متناسب با نیاز بازار کار ارائه می‌ شود تا افراد بتوانند ضمن کسب مهارت به استقلال اقتصادی برسند و معیشت خانواده خود را تأمین کنند.

شهردار مشهد اظهار کرد: مراکز رویش و مجموعه‌ های ورزشی به‌طور مستقیم در کاهش معضلات اجتماعی اثرگذار هستند.

وی تصریح کرد: این اقدامات با محوریت شرکت بازآفرینی شهری در حال انجام است و شهرداری نیز از آن‌ ها حمایت می‌ کند.

۶۶ محله به مساحت سه هزار و ۸۹۴ هکتار سکونتگاه‌ های غیررسمی، ۲ هزار و ۲۹۲ هکتار بافت فرسوده و ۲۳۸ هکتار بافت تاریخی حوزه بازآفرینی شهر مشهد را شامل می‌ شود.