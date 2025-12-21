سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» با هدف شفاف‌سازی مأموریت‌ها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدی‌گری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورای‌عالی اداری به تصویب رسید و امروز با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان با اعلام این خبر، بر ضرورت چابک‌سازی دولت تأکید کرد و پیچیده‌تر شدن مسائل حکمرانی را مستلزم بازآرایی ساختار‌های اجرایی دانست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دولت‌ها برای مواجهه مؤثر با تحولات سریع، پاسخگویی به‌موقع به نیاز‌های مردم و افزایش انعطاف‌پذیری سازمانی، ناگزیر از کاهش سطح مداخله مستقیم و فراهم‌سازی زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی، تعاونی‌ها، سمن‌ها و مردم هستند.