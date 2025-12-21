توصیههای تغذیهای شب یلدا
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علومپزشکی البرز گفت: شب یلدا فرصتی برای جمعهای خانوادگی و شادی است، اما رعایت نکات تغذیهای میتواند علاوه بر حفظ سلامت، تجربه لذتبخشتری از این شب فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، فاطمه قاسمی با اشاره به اهمیت رعایت تغذیه سالم در شب یلدا گفت: تنوع و تعادل در انتخاب خوراکیها کلید یک شب یلدای سالم استمصرف میوههای فصل
:
انار،هندوانه و سیب به دلیل داشتن ویتامینها و آنتیاکسیدانها، علاوه بر طعم دلنشین، به سلامت قلب و دستگاه گوارش کمک میکنند.
انتخاب آجیلهای سالم:
مغزهای خام و بدون نمک مانند بادام، فندق و گردو گزینههای مناسبی برای دورهمیها هستند و از مصرف آجیلهای پرنمک و تفتداده شده پرچرب پرهیز شود.
کنترل مصرف شیرینی و تنقلات پرچرب:
بهتر است شیرینیها و کیکهای بسیار شیرین و تنقلات سرخشده محدود شود تا فشار بر سیستم گوارش کاهش یابد و از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری شود.
کنترل حجم وعدهها:
پرخوری در شب یلدا معمول است؛ توصیه میشود به جای خوردن حجم زیاد یکباره، وعدههای کوچک و متنوع مصرف شود تا سلامت دستگاه گوارش حفظ شود.
انتخاب نوشیدنیهای سالم:
آب،دمنوشهای گیاهی و نوشیدنیهای کمشیرین بهترین گزینهها هستند و نوشابههای گازدار و پرشکر بهتر است محدود شوند.
قاسمی تأکید کرد: افراد دارای بیماریهای خاص مانند دیابت، فشار خون بالا و چربی خون باید توجه بیشتری به انتخاب خوراکیها داشته باشند و در صورت نیاز با متخصص تغذیه مشورت کنند.
وی افزود: با رعایت این نکات ساده، میتوان ضمن لذت بردن از جشن یلدا، سلامتی خود و خانواده را نیز حفظ کرد و تجربهای خاطرهانگیز و سالم از این شب داشته باشیم