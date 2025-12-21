پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از تمدید مهلت ارسال آثار شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودکونوجوان رضوی تا دی ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید فروتن با اعلام استقبال گسترده شاعران نسبت به ارسال اشعار کودکونوجوان رضوی به دبیرخانه جشنواره افزود: مهلت ارسال آثار شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک رضوی تا ۲۰ دی ماه تمدید شد.
او تصریح کرد: به رتبه اول این جشنواره در دو بخش خردسال و کودک و نوجوان تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۲۵میلیون تومانی، رتبه دوم لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون تومان و به رتبه سوم لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون تومان اهدا میشود.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه در بخش منتخب مردمی جشنواره نیز لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعلق میگیرد، گفت: اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک رضوی بهمن ماه امسال برگزار میشود.
مجید فروتن افزود: شاعران سراسر کشور میتوانند آثار خود را از طریق سامانه portal.shamstoos.ir و یا به شماره ایتا ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ ارسال و در صورت نیاز با شماره دبیرخانه ۰۸۱۳۲۵۱۲۱۱۰ تماس حاصل کنند.