به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تیم برتر از قاره‌ها و مناطق مختلف جهان حضور دارند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم راهی نیمه نهایی خواهند شد. نتایج مسابقات به این شرح است:

* نیمه نهایی:

اوزاکا بلوتئون ژاپن ۳ - ۰ آلورون وارتا زاویرچی لهستان

سیرسیکوما پروجا ایتالیا ۳ - ۰ والی رناتا برزیل

- برنامه - بامداد دوشنبه اول دی:

* رده بندی:

آلورون وارتا زاویرچی لهستان - والی رناتا برزیل

* فینال:

اوزاکا بلوتئون ژاپن - سیرسیکوما پروجا ایتالیا

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم سادا کروزیرو برزیل با شکست ترنتینو ایتاس ایتالیا قهرمان شد و تیم فولادسیرجان ایران به مقام سوم رسید.

- در والیبال جام باشگاه‌های جهان که از سال ۱۹۸۹ سابقه برگزاری دارد، تیم ترنتینو دیاتک ایتالیا با ۵ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و تیم‌های سادا کروزیرو برزیل با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و گونزاگا میلانو ایتالیا با دو قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم سیرسافتی سوسا پروجا ایتالیا با ۲ قهرمانی چهارم شد و تیم‌های کوچینی لوبه چویتانووا ایتالیا با یک قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و زنیت قازان روسیه با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده‌های پنجم و ششم جای گرفتند. تیم‌های پورتو راوه نا و پارمای ایتالیا و بلوگوری بلگورود صربستان نیز هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.

- برای ایران، تیم پیکان تهران در سال ۲۰۰۹ چهارم، در سال ۲۰۱۰ سوم، ۲۰۱۱ پنجم، ۲۰۱۵ چهارم و در سال ۲۰۲۲ پنجم شد. تیم کاله مازندران نیز در سال ۲۰۱۳ در رده هفتم قرار گرفت و متین ورامین در سال ۲۰۱۴ پنجم شد. تیم بانک سرمایه نیز در سال ۲۰۱۷ در رده هفتم قرار گرفت و تیم خاتم اردکان در سال ۲۰۱۸ هفتم شد. در سال ۲۰۱۹ تیم شهرداری ورامین به علت محرومیت شرکت نکرد و در سال ۲۰۲۱ تیم فولاد سیرجان ایران در رده ششم (آخر) قرار گرفت و در سال ۲۰۲۴ فولاد سیرجان سوم شد و شهداب یزد از دور گروهی کنار رفت. ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ نماینده نداشت.