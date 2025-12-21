به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ اکبر محمدجعفری اظهار کرد:دو شهروند با مراجعه به پلیس فتا و با ارائه شکوائیه خود بیان کردند پیامکی با عنوان شکایت علیه شما ثبت شده است دریافت کرده و پس از کلیک کردن بر روی لینک مشاهده و طی مراحل حساب بانکی‌شان خالی شده است و از پلیس تقاضای رسیدگی به موضوع را داشتند.

وی افزود:در بررسی‌های اولیه مشخص شد شهروندان برای اینکه ابلاغیه و شکایت مورد نظر را مشاهده کنند پس از وارد شدن به لینک ارسالی تمامی اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد کلاهبردار قرار می‌دهند و بلافاصله از حساب بانکی آنها مبلغ ۴ میلیارد ریال طی چند فقره برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد.

وی گفت:کارشناسان پلیس فتا به محض دریافت شکوائیه رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تلاش و پیگیری‌های انجام شده و با هماهنگی قضایی مبلغ برداشتی به حساب افراد قربانی عودت داده شده و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد گزارشات خود را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا ارائه کنند.