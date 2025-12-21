پخش زنده
فرماندار خاتم: بارشهای اخیر در این شهرستان مطلوب بوده و هیچ خسارتی به همراه نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع با بیان اینکه در پی این سامانه بارشی در سطح شهرستان بهویژه مناطق کوهستانی، بارندگی قابل توجهی ثبت شد، افزود: در برخی نقاط میزان بارش به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر همراه با بارش برف رسید. خدا را شاکریم که شاهد نزولات آسمانی مؤثر و پربرکت در منطقه بودیم.
وی ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و امدادی شهرستان اظهار داشت: در طول این بارشها، نیروهای هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی، راهداری و سایر عوامل خدماترسان از نخستین ساعات با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند و با تلاش مستمر، نسبت به بازگشایی محورهای مواصلاتی و امدادرسانی به شهروندان اقدام کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
فرماندار خاتم با اشاره به پیشبینی تداوم هوای سرد و ورود موج سرمای شدید در روزهای آینده، از شهروندان خواست با صرفهجویی در مصرف گاز و رعایت نکات ایمنی، بهویژه در استفاده از وسایل گرمایشی، همکاری لازم را داشته باشند.
زارع خطاب به رانندگان و افرادی که قصد تردد در مسیرهای کوهستانی را دارند، تأکید کرد: همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی ضروری است تا از بروز حوادث احتمالی و گرفتار شدن در مسیرهای یخزده جلوگیری شود.