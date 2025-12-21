به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وبدا، مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در بازدید از مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، در جریان مسائل، چالش‌ها و راهکار‌های دستیابی به اهداف این مجموعه علمی باسابقه قرار گرفت.

در این بازدید، رئیس انستیتو پاستور ایران گزارشی از وضعیت موجود، برنامه‌ها، مشکلات و نیازهای این مجموعه ارائه کردند و راهکارهای پیشنهادی برای تداوم و ارتقای فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و تولیدی این نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس موهبتی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی انستیتو پاستور ایران گفت: انستیتو پاستور یکی از سازمان‌های باسابقه و علمی کشور است که همواره بر پایه دانش روز حرکت کرده و نقش برجسته‌ای در ارتقای سلامت جامعه داشته است؛ اوج این خدمت‌رسانی به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا به‌وضوح قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه شرایط امروز کشور شرایط ساده‌ای نیست، افزود: تحریم‌ها به‌طور مستقیم حوزه سلامت را تحت تأثیر قرار داده و منابع موجود نیز محدود است؛ ازاین‌رو مدیریت منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و منابع باید بر اساس اولویت‌ها هزینه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، تعریف منابع جدید را یکی از الزامات عبور از شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیرین، مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی صنایع، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تقویت منابع کمک کند؛ البته در این مسیر، تکریم خیرین و اعتمادسازی اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، مهم‌ترین راهکار، مدیریت دقیق و اثربخش منابع است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه سازمان دانست و اظهار کرد: توجه به مسکن، رفاه و معیشت کارکنان، یک اقدام هزینه‌ای نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش انگیزه و بهره‌وری است. حال خوب همکاران، انرژی مضاعفی به سازمان تزریق می‌کند و حتی اهمیت آن از تجهیزات نیز بیشتر است.

مهندس موهبتی با تأکید بر اهمیت خانواده کارکنان افزود: خانواده نیروی انسانی باید برای سازمان مهم باشد و بخشی از برنامه‌های رفاهی باید متوجه خانواده‌ها شود.