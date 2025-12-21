پخش زنده
بر اساس گزارشهای منتشر شده از منابع بیمارستانی سارایوو، در هفتههای اخیر شمار شهروندانی که بهدلیل آلودگی شدید هوا در بیمارستانها بستری میشوند، بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ مشکلات تنفسی، سرفههای مکرر، تشدید بیماریهای ریوی و مشکلات قلبی از جمله اصلیترین عوارضی است که بیماران بهعنوان دلیل مراجعه ذکر میکنند.
متخصصان بهداشت و درمان در سارایوو میگویند: این افزایش بستریها با افزایش غلظت ذرات معلق و آلایندههای خطرناک در هوا همزمان شده است.
دادههای پایش کیفیت هوا نشان میدهد: شاخصهای آلودگی در برخی مناطق شهر بارها از حد مجاز فراتر رفته و به سطحی رسیده که برای همه گروههای سنی خطرناک تلقی میشود.
پزشکان همچنین اعلام کردهاند: بسیاری از بیماران، بهویژه کودکان، سالمندان و افرادی که از پیش مشکلات تنفسی داشتهاند، در این دوره در مقایسه با گذشته نیاز بیشتری به خدمات اورژانسی پیدا کردهاند.
در واکنش به این وضع، مقامات محلی ضمن صدور هشدارهای بهداشتی از شهروندان خواستهاند تا در ساعات اوج آلودگی از تردد در فضای آزاد خودداری کنند و افراد دارای مشکلات تنفسی و قلبی در خانه بمانند. همچنین توصیه شده که استفاده از دستگاههای تصفیه هوا در منازل و اماکن عمومی افزایش یابد و پنجرهها بسته نگه داشته شوند تا از ورود آلایندهها به داخل فضا جلوگیری شود.
کارشناسان محیط زیست علت اصلی این موج آلودگی را ترکیب پدیده وارونگی دما، تردد خودروهای فرسوده و استفاده از سوختهای سنگین میدانند.
سارایوو که در یک دره واقع شده، هنگام شرایط جوی خاص ذرات آلاینده را در سطح زمین محبوس میکند و باعث میشود کیفیت هوا بهشدت افت کند.
شهروندان و فعالان مدنی نیز نگرانی خود را به آثار بلندمدت این آلودگی بر سلامت عمومی ابراز داشتهاند و خواستار اجرای سیاستهای جدی برای کاهش عاملهای آلاینده هستند.