به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، از خانه ملت؛ متن نامه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر به استحضار میرساند متاسفانه علیرغم دستورات، پی نوشتها و ارجاعات مکرر جنابعالی در هامش مکاتبات و پیگیریهای متعدد گروههای مختلف دلسوز از جمله مکاتبات متعدد کمیسیونهای بهداشت و درمان و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نامه روسای محترم دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و نیز تذکر ۱۲۰ نماینده محترم مجلس در خصوص تسریع در عملیاتی شدن بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع فروش سهام شرکتهای دولتی در سقف ۸۰ همت به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته است.
این در حالی است که دهمین ماه از سال ۱۴۰۴ را پشت سر میگذاریم؛ تاخیر در انجام این وظیفه قانونی دولت، که میتواند نتیجه آن تبعات نامطلوب اجتماعی و ناآرامیهایی که اخیراً در دانشگاهها شدت گرفته است، متوجه چه کسی است؟ به نظر میرسد ارجاع و پینوشت نمودن، کفایت نمیکند و راه به جایی نمیبرد.
مستدعی است مقرر فرمائید مسببین این موضوع را در اقل زمان شناسایی و برخورد قانونی صورت پذیرد.
تاکید مینماید وضعیت دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در تامین نیازهای دارویی و نیز تجهیزات مصرفی پزشکی و از سوی دیگر نارضایتی شدید پرسنل، ناشی از عدم دریافت کارانه و سایر مطالبات در شرایط بسیار ناپایداری قرار دارد و بدون تردید مسببین وضعیت موجود در دولت از جمله وزارت خانه های امور اقتصاد دارایی و صنعت و معدن و سایر دستگاههای مربوطه مسئولیت اتفاقات ناگواری که بیم وقوع آن و حتی تقویت آن میرود را عهدهدار خواهند بود.
جناب عالی که سالها در زعامت وزارت بهداشت و درمان منشا اثر بودهاید آثار این بدعهدیها را میدانید بنابراین انتظار میرود شخصاً به موضوع ورود کرده و مسئله را در اسرع وقت به نتیجه برسانید.
پیشاپیش از دستور مساعد جناب عالی سپاسگزاری مینماید.
توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواهانم.