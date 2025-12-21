پخش زنده
فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف یه دستگاه گنج یاب و دستگیری اعضای باند ۳ نفره حفاری غیر مجاز در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی با بیان اینکه مأموران انتظامی شهرستان در خصوص دریافت خبری مبنی بر حفاری غیر مجاز در یکی از روستاهای دیلمان، پیگیری در خصوص شناسایی و دستگیری نفرات در دستور کار قرار گرفت گفت: ماموران طی هماهنگیهایی انجام شده با مقام قضایی و طی یک عملیات موفقیت آمیز سه نفر از متهمان را دستگیر، و در بازدید از محل اختفاء تعداد یک دستگاه گنج یاب کشف شد.
وی با اشاره به این که متهمان ۳۷ و ۴۴ و ۵۳ ساله در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت، افزود: کارشناسان ارزش گنج یابهای کشف شده را ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
سرهنگ دوم ابراهیمی با اشاره به اینکه قاچاق اشیای عتیقه و آثار باستانی، تاراج فرهنگ و تاریخ کشور به شمار میرود از شهروندان خواست در صورت شناسایی افراد سودجو و قاچاقچیان عتیقه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.