به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست روسای دانشگاه های استان، اعضای هیئت های علمی و نخبگان دانشگاهی استان گفت: دانشگاه ها از جزیره ای عمل کردن خودداری کنند و در قالب هیئت های اندیشه ورزی، پیشنهادات کاربردی خود را برای حل مسائل و مشکلات کشور در همه بخشها مطرح کنند.

حجت الاسلام خسروپناه، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از بازگشت قابل توجه نخبگان به کشور خبر داد و گفت: آمار مهاجرت ها در دو سال اخیر به شدت کاهشی بوده است و بسیاری از نخبگان به کشور بازگشتند.

استقلال دانشگاهها در برگزاری کرسی های ازاد اندیشی، مدیریت افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو، و مصوبه تاثیر معدل بر کنکور دیگر خبرهایی بود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از پیگیری آنها خبر داد.

همچنین موضوعاتی چون تفویض اختیارات، حمایت‌های اعتباری، تأمین نیروی انسانی، اجرای نظام‌نامه فرهنگی، کاهش کیفیت آموزشی در پی افزایش دانشگاه‌های غیرانتفاعی و همچنین ضرورت اجرای قانون نظام ارجاع برای بهره‌گیری بیشتر از توان علمی دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌ علمی در حل مسائل، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و پیشنهادات رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها بود که در این جلسه مطرح شد.