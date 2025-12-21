به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عبدالله مهرابی، گفت: عملیات تکمیل چاه دهم در طرح توسعه مرحله یک میدان گازی کیش به کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس و با همکاری شرکت ملی حفاری ایران با موفقیت به پایان رسیده است.

او افزود: با تکمیل چاه شماره ۵ در کلاستر دوم چاه‌های خشکی میدان گازی کیش، ظرفیت تولید ایجادشده در بخش حفاری به بیش از ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز افزایش یافته که معادل حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در روز و نزدیک به ۷۰ درصد ظرفیت تولید برنامه‌ریزی‌شده در این مرحله است.

میدان گازی کیش به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی مستقل کشور، از ظرفیت بالایی برای تقویت امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز برخوردار است و توسعه آن می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای پاسخ‌گویی به نیاز رو به رشد مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی باشد.